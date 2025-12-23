Обнаружен неожиданный фактор ускоренного истончения коры головного мозга

Воздействие обычных загрязнителей воздуха связано со структурными изменениями мозга в подростковом возрасте, показало новое исследование ученых из Орегонского университета науки и здоровья (Oregon Health & Science University). Работа, опубликованная в журнале Environmental Research (ER), указывает на изменения в лобных и височных зонах коры — областях, отвечающих за внимание, язык, эмоции и социальное поведение.

© Lenta.ru

Анализ основан на данных почти 11 тысяч детей из крупнейшего в США долгосрочного проекта по развитию мозга подростков. Исследователи сопоставили уровень воздействия распространенных загрязнителей — мелких частиц, диоксида азота и озона — с динамикой толщины коры головного мозга в возрасте 9–10 лет и далее. Выяснилось, что даже относительно низкие концентрации, формально считающиеся «безопасными», ассоциированы с атипичным ускоренным истончением коры.

Авторы подчеркивают, что эффект носит медленный и накопительный характер: он может не вызывать немедленных симптомов, но способен менять траектории развития мозга и, как следствие, влиять на когнитивные функции и эмоциональную регуляцию в будущем. Особенно уязвимыми оказываются дети в период начала полового созревания — критический этап нейронного созревания.

Исследователи считают, что полученные данные усиливают аргументы в пользу пересмотра стандартов качества воздуха и учета экологических факторов в детском здравоохранении.

Ранее ученые выяснили, что даже умеренное и формально «безопасное» загрязнение городского воздуха связано с более выраженным поражением коронарных артерий.