Ученые выяснили, почему алкоголизм рецидивирует при стрессе

Frontiers: алкоголизм нарушает работу двух систем мозга, связанных со стрессом
Ученые Исследовательского института Скриппс установили, что алкогольная зависимость нарушает работу двух сигнальных систем мозга, связанных со стрессом, что может объяснять высокую склонность к рецидивам. Результаты исследования на мышах опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.
Авторы показали, что при алкогольной зависимости изменяется баланс между нейропептидами орексином и динорфином в цепях, отвечающих за стрессовое поведение. В норме орексин усиливает мотивацию и поиск вознаграждения, тогда как динорфин выполняет роль сигнала «стоп», ограничивая эту активность. При хроническом употреблении алкоголя эта система перестраивается таким образом, что контроль над тягой ослабевает, особенно в условиях стресса.
Эксперименты проводились на крысах с моделью алкогольной зависимости. Исследователи сосредоточились на заднем паравентрикулярном ядре таламуса — области мозга, участвующей в обработке стрессовых сигналов и получающей входы от орексина и динорфина.
У зависимых животных в гипоталамусе усиливалась выработка обоих нейропептидов, однако чувствительность целевой области мозга к этим сигналам менялась: снижалось число рецепторов орексина и одновременно возрастало количество рецепторов динорфина.
Фармакологические эксперименты показали неожиданный для ученых результат. Блокирование передачи сигнала орексина снижало вероятность рецидива, так же как и подавление сигнала динорфина. Однако одновременное ингибирование обеих систем полностью отменяло защитный эффект: животные снова начинали испытывать тягу к алкоголю.
По словам авторов, исследование указывает на тонкий баланс между двумя сигнальными путями и объясняет, почему универсальные или комбинированные подходы к лечению алкогольной зависимости могут быть неэффективными. Ученые подчеркивают, что зависимость сама по себе надолго перестраивает стрессовые механизмы мозга, и будущие лекарства должны учитывать эту сложную нейробиологическую динамику.