Ученые назвали неожиданные продукты, улучшающие здоровье мозга

Их употребление может снизить риск старческого слабоумия. Исследование шведских учёных, опубликованное в журнале Neurology, показало, что такой эффект оказывают жирные молочные продукты — сыр и сливки.

Эксперты наблюдали за 27 670 жителями Швеции в течение 25 лет. Анализ данных показал, что у людей, ежедневно съедавших не менее 50 граммов жирного сыра (примерно два ломтика чеддера), риск деменции был на 13% ниже, чем у тех, кто потреблял менее 15 граммов. Для сосудистой деменции этот риск снижался на 29%. Аналогичный эффект наблюдался при употреблении 20 граммов жирных сливок в день — риск снижался на 16%.

«Наше исследование показало, что некоторые высокожировые молочные продукты могут фактически снизить риск развития деменции, что ставит под сомнение некоторые давно устоявшиеся представления о влиянии жиров на здоровье мозга», — отметила ведущий автор исследования Эмили Сонестедт из Лундского университета.

Примечательно, что аналогичной связи не было обнаружено для обезжиренных сыров, молока, йогуртов, кефира или сливочного масла.