Ученые выяснили, какая погода наиболее опасна для беременных

Опасность жары для здоровья уже давно хорошо известна. Но её последствия могут быть серьёзнее, чем предполагали специалисты ранее.

В рамках нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science Advances, эксперты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре изучили, как экстремально жаркие и влажные условия влияют на здоровье детей в Южной Азии. Они обнаружили, что влажность усугубляет последствия воздействия жары, отчасти потому, что препятствует охлаждению организма беременных. Влажная погода в четыре раза усилила влияние экстремальной жары на здоровье детей.

По словам Кэти Макмахон, ведущего автора исследования, аспирантки кафедры географии под руководством профессора Кэти Бейлис, жаркие и влажные условия намного опаснее для здоровья ребёнка, чем просто высокая температура.

Результаты исследования показали, что ребёнок, у которого за год до рождения наблюдалось увеличение температуры и влажности на одно стандартное отклонение, будет на 13% ниже для своего возраста, чем ожидалось. В противоположность этому увеличение влияния жары на одно стандартное отклонение приводит к уменьшению роста на 1% относительно возраста.

