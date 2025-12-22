Популярные напитки связали со снижением риска заболеваний легких

Умеренное потребление чая и кофе связано с лучшей функцией легких и сниженным риском хронических заболеваний дыхательной системы. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 367 тысяч участников UK Biobank. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучали связь потребления напитков с показателями функции легких — объемом форсированного выдоха и жизненной емкостью легких, уровнем системного воспаления, а также с риском развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы, возникшей во взрослом возрасте. В анализ включили как анкетные данные о привычном рационе, так и повторные 24-часовые пищевые дневники, что позволило точнее оценить потребление.

Оказалось, что низкие и умеренные дозы — примерно от половины до двух чашек чая или кофе в день — ассоциировались с лучшей функцией легких, более низким уровнем воспаления и меньшим риском ХОБЛ. Для кофе также была выявлена связь со снижением риска развития астмы у взрослых.

При этом более высокое потребление не давало дополнительных преимуществ. В отдельных анализах высокий уровень потребления чая даже связывался с повышенным риском ХОБЛ у никогда не куривших участников, хотя эта связь исчезала при исключении людей с уже имеющимися респираторными симптомами. Для кофе аналогичного негативного эффекта обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что ключевым фактором является умеренность. По их словам, чай и кофе вполне могут быть частью здорового рациона, но увеличение количества чашек сверх умеренного уровня не усиливает защитный эффект и может искажаться сопутствующими факторами: прежде всего курением и изменением привычек у людей с ухудшающимся здоровьем.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска заболеваний печени и почек.