У алкоголя обнаружен необычный эффект воздействия на психику

Употребление алкоголя ухудшает способность распознавать гнев на лицах и в поведении других людей, но при этом усиливает субъективное чувство эмоциональной близости и сопереживания. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Авторы изучали, как интоксикация алкоголем влияет на два компонента эмпатии — когнитивный (распознавание эмоций) и аффективный (эмоциональное соучастие). Предыдущие исследования в этой области давали противоречивые результаты, поэтому ученые не выдвигали заранее жестких гипотез.

В эксперименте приняли участие 156 человек со средним возрастом 23 года, регулярно употреблявших алкоголь и практиковавших эпизоды запойного питья. Участников случайным образом объединяли в тройки незнакомых друг другу людей и распределяли по условиям: одни получали алкогольный напиток, другие — плацебо. При этом все испытуемые были уверены, что пьют алкоголь.

В «алкогольной» группе участникам давали коктейль с водкой, рассчитанный на достижение концентрации алкоголя в крови около 0,08%. В контрольной группе использовали тоник без алкоголя, но демонстрировали ложные показатели алкотестера, чтобы сохранить эффект ожидания. После употребления напитков участники несколько раз оценивали уровень опьянения, а также проходили тесты на распознавание эмоций по фотографиям и видеоклипам и задания на эмпатию.

Результаты показали, что алкоголь избирательно ухудшал распознавание эмоции гнева. Способность распознавать радость, страх, печаль и другие эмоции при этом не менялась. Одновременно участники, употреблявшие алкоголь, сообщали о более высоком уровне аффективной эмпатии — им казалось, что они лучше понимают и чувствуют других людей в группе.

По словам авторов, сочетание этих эффектов может иметь важные социальные последствия. С одной стороны, снижение чувствительности к гневу может уменьшать восприятие угрозы или конфликта, а с другой — усиленное чувство эмоциональной близости может способствовать сближению и снижению социальной дистанции.