Развеян популярный миф о качестве спермы

Индекс массы тела (ИМТ) мужчин и женщин не является надежным показателем качества спермы во время полового акта у молодых людей, состоящих в стабильных отношениях. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Ученые проверяли популярную в эволюционной биологии гипотезу о том, что самцы могут «инвестировать» больше спермы при спаривании с более крупными самками, если размер тела сигнализирует о высокой фертильности. В экспериментах на животных такая зависимость действительно наблюдается. В начале 1990-х годов появилась работа, предполагавшая, что похожий механизм может существовать и у людей, однако с тех пор эти выводы почти не проверялись.

В новом исследовании приняли участие 34 пары, находившиеся в отношениях не менее трех месяцев. Средний возраст участников составлял около 21 года. Рост и вес всех добровольцев измерялись в лаборатории, после чего рассчитывался индекс массы тела. В течение 45 дней пары собирали образцы эякулята во время полового акта с использованием специальных презервативов, строго соблюдая условия воздержания и транспортировки материала.

Анализ показал, что ИМТ мужчин не связан ни с объемом эякулята, ни с концентрацией сперматозоидов, ни с их подвижностью и формой. Аналогично, масса тела женщин не влияла на показатели спермы партнеров. Эти результаты не подтвердили гипотезу о том, что мужчины адаптивно изменяют количество или качество спермы в зависимости от телосложения партнерши.

Единственная статистически значимая связь касалась длительности отношений: в более долгих союзах объем эякулята в среднем был выше. При этом на другие показатели — концентрацию, подвижность и морфологию сперматозоидов — продолжительность отношений не влияла. Причины такого эффекта пока остаются неясными.