Обнаружен белок крови, способный обратить вспять старение клеток

Сенсационное открытие сделали учёные из Университета Иллинойса в Чикаго. Они обнаружили, что один-единственный белок — тромбоцитарный фактор 4 — способен обратить вспять старение кроветворных и иммунных стволовых клеток, заставляя их вести себя как молодые.

© Чемпионат.com

С возрастом наша иммунная система изнашивается: стволовые клетки костного мозга, которые производят все клетки крови и иммунитета, начинают работать со сбоями. Они производят меньше лимфоидных клеток, отвечающих за борьбу с инфекциями, и больше миелоидных, что повышает риск воспалений, рака крови и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это одна из причин, почему пожилых людей обычно не используют как доноров костного мозга — их стволовые клетки уже не так эффективны», — пояснила руководитель исследования, профессор Сандра Пиньо.

Ключом к разгадке стал белок, известный как тромбоцитарный фактор 4. Эксперименты на мышах и образцах человеческого костного мозга показали, что с возрастом его уровень критически снижается. В молодости этот белок действует как регулировщик, не позволяя стволовым клеткам бесконтрольно размножаться и накапливать мутации.

Учёные решили проверить гипотезу: что будет, если вернуть белок стареющей системе? В течение месяца они вводили тромбоцитарный фактор 4 пожилым мышам, а также добавляли его к стареющим человеческим стволовым клеткам в лаборатории. Результат превзошёл ожидания: иммунные и кроветворные клетки стали выглядеть и вести себя так, будто помолодели на десятилетия.

«Белок омолодил стареющую кровеносную систему», — заявила профессор Пиньо.

Важно, что учёные не рассматривают это открытие как «таблетку от старости» для всего организма. Однако тромбоцитарный фактор 4 может стать мощным инструментом для профилактики и лечения возрастных заболеваний крови, иммунодефицитов и, возможно, даже некоторых видов рака.

Исследование опубликовано в журнале Blood.