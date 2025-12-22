Российские ученые активно разрабатывают методы замедления старения

Российские ученые активно исследуют причины старения и разрабатывают методы его замедления. Первые практические результаты ожидаются в 2027 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Третье [направление работы] - это проведение научных исследований. Хочу сказать, что эти направления у нас реализуются в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", и к 2027 году мы планируем получить первые результаты по замедлению старения", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

К 2030 также предусматривается упрощение порядка транспортировки жителей сел старшего возраста в медорганизации, увеличение обеспеченности геронтологическими койками, расширение применения телемедицинских консультаций по профилю геронтологии.

Голикова уточнила, что также планируется привлекать серебряных волонтеров к проектам по наставничеству для детей и подростков. В сфере охраны здоровья в 2026 году предусмотрены программы по развитию медицины здорового долголетия, модернизации центров здоровья.