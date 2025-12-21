Найден «предохранитель», который защищает клетки рака от иммунных атак

Ученые из Института изучения рака имени Оливии Ньютон-Джонс (ONJCRI) выяснили, что ген TAK1 помогает раковым клеткам выживать, отражая атаки иммунной системы, ограничивая эффективность иммунотерапии. Результаты исследования опубликованы в Cell Reports.

Ученые обнаружили, что TAK1 действует как предохранитель, защищая опухоль от сигналов CD8⁺ Т-клеток — ключевых «киллеров» иммунной системы. Генетическое исследование также выявило, что отключение TAK1 с помощью CRISPR/Cas9 значительно снижает рост опухолей у мышей с нормальной иммунной функцией.

«Известно, что TAK1 способствует выживанию раковых клеток и блокирует их гибель, однако мы не знали, что раковые клетки используют эту тактику, чтобы избежать уничтожения иммунной системой», — пояснила автор исследования, доктор Энн Хубер из ONJCRI.

Отключение гена лишает клетки белка cFLIP, который обычно предотвращает их гибель. Такое изменение повышает чувствительность опухоли к иммунному воздействию. По словам ученых, открытие указывает на перспективу создания новых стратегий лечения: блокировка TAK1 может усилить эффект существующей иммунотерапии.

В будущем команда планирует протестировать способы целенаправленного подавления TAK1, например с помощью наночастиц, и оценить, как это усилит иммунный ответ против рака. Новые подходы могут помочь иммунной системе эффективно уничтожать ранее устойчивые опухолевые клетки.