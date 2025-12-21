Длительный прием аспартама может оказывать неблагоприятное влияние на работу внутренних органов, даже при дозах значительно ниже допустимых. К такому выводу пришла международная команды ученых, изучившая последствия годового употребления аспартама на модели мышей. Работа опубликована в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Аспартам — один из самых распространенных подсластителей, который используется в диетических напитках, кондитерских изделиях и жевательной резинке. Он примерно в 200 раз слаще сахара и долгое время считался безопасной альтернативой сахарозе. Однако в последние годы растет число работ, указывающих на возможные метаболические риски при его длительном употреблении.

В новом исследовании ученые в течение года давали мышам аспартам в дозе, эквивалентной примерно одной шестой от максимально допустимой суточной нормы для человека. В пересчете на человеческие единицы это составило около 7 мг на килограмм массы тела — значительно ниже порогов, установленных международными регуляторами.

По итогам эксперимента исследователи зафиксировали снижение жировых отложений у животных примерно на 20%. Однако этот эффект сопровождался неблагоприятными изменениями: у мышей наблюдалась умеренная гипертрофия сердца, а также ухудшение когнитивных показателей.

«Мы увидели, что аспартам действительно уменьшает жировую массу, но делает это ценой функциональных изменений в сердце и, вероятно, в мозге», — отметили авторы работы.

По их словам, полученные данные указывают на то, что снижение массы тела при помощи подсластителя может сопровождаться скрытыми физиологическими издержками.

Особое внимание ученые обращают на тот факт, что негативные эффекты проявились при очень низких дозах вещества.

«Используемая доза была значительно ниже максимально допустимой, что подчеркивает значимость полученных результатов», — подчеркнули исследователи.

В ходе работы применялся широкий спектр методов — от магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии до поведенческих тестов, анализа температуры тела и оценки потребления пищи и воды. Такой комплексный подход позволил выявить эффекты, которые ранее не удавалось зафиксировать из-за сложности и длительности подобных экспериментов.

Авторы подчеркнули, что это одно из первых исследований, в котором последствия употребления аспартама анализировались на протяжении полного года. Результаты, по их мнению, закрывают важный пробел в понимании долгосрочного воздействия искусственных подсластителей и указывают на необходимость более критической оценки их регулярного потребления в рамках обычного рациона.