Названа опасность ночного бодрствования для пожилых

Качество сна у пожилых людей может играть более важную роль для работы мозга, чем его продолжительность. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав, как особенности ночного сна влияют на когнитивные функции на следующий день. Работа опубликована в журнале Sleep Health.

Авторы работы выяснили, что именно фрагментированность сна — то есть время, которое человек проводит в бодрствовании после засыпания, — напрямую связана со скоростью мышления у людей старшего возраста. При этом общее количество часов сна, время отхода ко сну и даже дневной сон не оказывали заметного влияния на когнитивные показатели.

«Каждый, кто плохо спал, знает, что на следующий день сложнее сосредоточиться, — объяснил руководитель исследования профессор Орфеу Бакстон. — Мы хотели понять, какие именно характеристики сна важны для повседневной умственной работы. Оказалось, что для пожилых людей в краткосрочной перспективе решающее значение имеет именно качество сна».

В исследовании приняли участие 261 человек старше 70 лет, проживавшие самостоятельно. В течение 16 дней они носили устройства для мониторинга сна, а также несколько раз в день выполняли короткие когнитивные тесты на смартфоне. Эти задания оценивали скорость обработки информации, зрительную рабочую память и пространственное мышление. Всего ученые проанализировали более 20 тысяч таких тестов.

Результаты показали, что если человек бодрствовал ночью примерно на полчаса дольше своего обычного уровня, то на следующий день его скорость обработки информации заметно снижалась. При сравнении между участниками выяснилось, что те, у кого сон в среднем был более прерывистым, хуже справлялись сразу с несколькими когнитивными задачами. По словам Бакстона, повторяющиеся ночные пробуждения значительно снижают восстановительный эффект сна.

Исследователи напомнили, что почти половина пожилых людей сталкивается с нарушениями сна, но советуют не зацикливаться на тревоге по этому поводу. Если проблемы со сном сохраняются, авторы советуют обсудить с врачом немедикаментозные методы помощи, в частности когнитивно-поведенческую терапию. По их словам, улучшение качества сна может стать одним из факторов, способных замедлить возрастное снижение когнитивных функций и потенциально отсрочить развитие деменции.