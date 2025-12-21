Мужчины против женщин: кто лучше определяет болезнь по лицу

Болезнь никого не красит: это и объективные признаки вроде бледности кожных покровов, и негативные переживания, во всей неприглядности отражающиеся на лице. Окружающие довольно легко считывают эти сигналы, чтобы обезопасить себя от заражения, а как теперь выяснилось, женщинам это удается лучше, чем мужчинам.

© Naukatv.ru

Оценка естественных признаков болезни

В прошлых исследованиях участников просили оценить признаки болезни на лицах других людей, но в некоторых случаях использовались обработанные фотографии или снимки людей с искусственно вызванными симптомами. В новом эксперименте на изображениях были представлены реально заболевшие бедолаги.

Для участия в нем набрали 280 студентов (140 мужчин и 140 женщин), чтобы они оценили 24 фотографии. На снимках были запечатлены 12 разных людей в период болезни и в здоровом состоянии. Результаты исследования увидели свет на страницах Evolution and Human Behavior.

Участники определяли, выглядят ли сфотографированные люди больными или вялыми. Оценка проводилась по шести параметрам, связанным с болезнью: безопасность, здоровье, дружелюбие, бдительность, социальная заинтересованность и позитивность, — с использованием 9-балльных шкал Ликерта. Эти параметры помогли ученым оценить, к примеру, располагал ли человек на фото к общению, казался он довольным или уставшим.

«Учитывая, что все эти параметры положительно коррелируют друг с другом и ранее использовались для оценки чувствительности к "больному лицу", мы вывели интегральный показатель восприятия вялости, основанный на шести измерениях, каждое из которых отражает уникальные, но взаимосвязанные аспекты. Мы также предположили, что этот показатель будет зависеть от пола: женщины должны точнее различать больные и здоровые лица, чем мужчины», — объясняют авторы исследования.

Анализ оценок испытуемых подтвердил эту гипотезу: женщины в среднем чувствительнее к признакам болезни на лице. Разница небольшая, но статистически значимая и устойчивая на протяжении всего исследования.

Возможные эволюционные корни восприятия болезни

Выдвинуты два возможных объяснения этой разницы.

Гипотеза основного опекуна предполагает, что, поскольку за младенцами и маленькими детьми ухаживают обычно женщины, у них развилась лучшая способность к распознаванию болезни. В теории, умение считывать невербальные сигналы нездоровья помогало женщинам быстрее определять болезнь у детей, что в конечном счете повышало выживаемость потомства. Гипотеза предотвращения заражения гласит, что женщины в целом испытывают более сильное чувство отвращения по сравнению с мужчинами.

«Теоретически эти различия стали результатом повторяющихся периодов подавления иммунитета на протяжении репродуктивного возраста, происходящих как во время беременности, так и в лютеиновой фазе менструального цикла в преддверии возможной беременности. Таким образом, в целом на женщин, возможно, оказывалось большее давление естественного отбора в сторону избегания инфекции, чем на мужчин», — уточняется в статье.

Выборка ограничена студентами, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на все население, предупреждают авторы. Кроме того, в исследовании не изучались такие признаки болезни, как голос и осанка — а они тоже могут в различной мере влиять на восприятие нездоровья.