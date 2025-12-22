Известный препарат неожиданно помог замедлить болезнь Альцгеймера

Ученые из Университета Колорадо CU Anschutz сообщили, что давно одобренный препарат сарграмостим может замедлять гибель нейронов, связанную с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Cell Reports Medicine (CRM) и основаны как на анализе возрастных биомаркеров, так и на данных клинического испытания.

Исследователи показали, что концентрация белков UCH-L1 и NfL, которые попадают в кровь при гибели или повреждении нейронов, растут экспоненциально на протяжении жизни — от детства до 85 лет. В пожилом возрасте повышение UCH-L1 связано с худшими когнитивными показателями, а уровень белка GFAP, отражающего нейровоспаление, заметно увеличивается уже после 40 лет, особенно у женщин.

В клиническом испытании у пациентов с болезнью Альцгеймера сарграмостим — синтетическая форма природного иммунного белка GM-CSF — снизил уровень UCH-L1 в крови примерно на 40 процентов, до значений, характерных для раннего возраста. Одновременно участники, получавшие препарат, показали улучшение по одному из когнитивных тестов по сравнению с группой плацебо.

Эффект на биомаркеры сохранялся только во время приема препарата, однако улучшение по когнитивным тестам наблюдалось и после его отмены. Авторы подчеркивают, что результаты пока предварительные: продолжается более длительное клиническое исследование, которое должно показать, способен ли сарграмостим замедлять нейродегенерацию при длительном применении и может ли он влиять на возрастное снижение когнитивных функций в целом.

Ранее ученые доказали, что экспериментальный препарат NU-9 способен останавливать развитие болезни Альцгеймера на доклинической стадии.