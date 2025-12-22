Найден способ избавиться от «мозгового шума» при СДВГ

Ученые из Рокфеллеровского университета выяснили, что снижение активности гена Homer1 в префронтальной коре мозга уменьшает «мозговой шум» и улучшает концентрацию внимания. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience (NatNeuro).

© Газета.Ru

В исследовании изучали генетику внимания на примере почти 200 мышей с разнообразным геномом. Ученые поставили цель выявить ключевые факторы, влияющие на способность сосредотачиваться.

Механизм воздействия Homer1 оказался неожиданным. Снижение активности гена усиливало регуляцию рецепторов ГАМК — молекулярных «тормозов» нервной системы. Это снижало фоновую активность нейронов и побуждало их реагировать более целенаправленно.

У животных с высокой концентрацией внимания экспрессия версий Homer1a и Ania3 была значительно ниже, чем у других. Угнетение активности этих вариантов в подростковом возрасте приводило к улучшению точности и скорости реакции, а также снижению числа отвлечений внимания. Манипуляции у взрослых мышей эффекта не давали, что указывает на важность раннего критического периода развития.

«Текущие препараты при СДВГ (синдроме дефицита внимания и гиперактивности) усиливают возбуждающие сигналы в префронтальной коре, тогда как новые данные открывают путь к лекарствам, которые будут действовать наоборот — снижать «мозговой шум» и успокаивать нейроны», — предположили ученые.

Исследователи отметили, что Homer1 и взаимодействующие с ним белки связаны не только с СДВГ, но и с шизофренией и аутизмом. Дальнейшее изучение гена позволяет надеяться на новые подходы к лечению целого ряда нарушений развития нервной системы.