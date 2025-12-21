Ученые из клиники Мэйо выяснили, что финансовые трудности и беспокойство о безопасности пищи ускоряют биологическое старение сердца и повышают риск смерти сильнее, чем многие традиционные факторы сердечно-сосудистого риска. Исследование опубликовано в журнале Mayo Clinic Proceedings (MCP).

В перекрестном анализе приняли участие более 280 тысяч взрослых пациентов, обращавшихся в клинику Мэйо с 2018 по 2023 год. Исследователи оценивали социальные детерминанты здоровья (SDoH) с помощью опросника, охватывающего девять сфер, включая стресс, физическую активность, социальные связи, финансовое положение, жилищную нестабильность, питание и образование.

Биологический возраст сердца определяли с использованием электрокардиограммы с поддержкой искусственного интеллекта (AI-ECG). Чем больше разница между биологическим и хронологическим возрастом сердца, тем выше риск будущих сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Для анализа связей между SDoH, традиционными факторами риска и старением сердца ученые применяли моделирование структурными уравнениями.

Наиболее сильную связь с ускоренным старением сердца и повышенной смертностью показали финансовые трудности и отсутствие продовольственной безопасности — как в общей выборке, так и при анализе по полу.

Также надежными индикаторами высокого риска раннего летального исхода оказались проблемы с жильем и низкая физическая активность, которые не уступали, а иногда и превосходили традиционные факторы риска (курение, неправильное питание).