Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

Длительный прием аспартама может уменьшать жировые отложения, но одновременно негативно влиять на сердце и когнитивные функции — даже при дозах значительно ниже допустимых. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты годичного эксперимента на мышах в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy (B&P).

Ученые в течение года давали животным аспартам в дозе, эквивалентной лишь одной шестой от максимально разрешенной для человека. В результате жировая масса у мышей снизилась примерно на 20 процентов, однако этот эффект сопровождался умеренной гипертрофией сердца и ухудшением когнитивных показателей. Исследователи подчеркивают, что такие изменения возникали при уровне потребления, сопоставимом с обычным рационом, что ставит под вопрос безопасность длительного употребления искусственных подсластителей.

Авторы отмечают, что это одно из первых исследований, оценивающих последствия приема аспартама на протяжении полного года с использованием широкого набора методов — от МРТ и ПЭТ до поведенческих тестов. По их мнению, полученные данные указывают на необходимость более осторожной и критической оценки регулярного использования подсластителей, даже если они применяются «в пределах нормы».

Ранее ученые выяснили, что заболевания десен, в частности пародонтит, могут быть связаны с накоплением атеросклеротических бляшек и повышенным риском инфаркта.