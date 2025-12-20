Сможет ли новый препарат из США продлить жизнь и защитить от рака

Почему мы стареем? И почему, чем старше становимся, тем больше накапливаем самых разных болячек, включая и рак? Одна из причин — результат работы стареющих клеток, или "клеток-зомби" (научное название — сенесцентные клетки). В норме клетки, отработав свой срок, погибают, и организм спокойно очищается от этого мусора. "Зомби" не умирают, когда положено, а остаются в организме и выделяют вредные вещества, отравляя нам существование. И вот компания из Майами громко заявила о прорывном препарате: вакцина SenoVax учит иммунную систему распознавать стареющие клетки и уничтожать их, не нанося вреда здоровым.

© Российская Газета

Механизм действия подтвердили в экспериментах на мышах. Оказалось, что вакцина борется одновременно со старением и раком. FDA уже одобрила препарат для испытаний на людях. Если тесты пройдут успешно, терапия может появиться к 2030 году. Правда, ее стоимость (по крайней мере, на первых порах) будет заоблачной.

Что такое «зомби-клетки»?

Это обычные клетки нашего тела, которые пережили стресс (повреждение ДНК, облучение), но вместо того чтобы погибнуть, впали в новое состояние. Они не делятся, не обновляются, но и не исчезают. Вещества, которые они выделяют, вызывают хроническое воспаление, постепенно разрушают ткани и создают идеальную среду для роста опухолей.

В 30 лет таких клеток в организме — доли процента. К 70 годам — уже 15-20%. Они накапливаются в коже (и она истончается, появляются морщины), в суставах (развивается артрит и артроз), в сосудах (начинается атеросклероз). Удаление этих клеток — одна из самых перспективных стратегий в науке о долголетии.

Как разбудить иммунитет

До сих пор ученые пытались травить стареющие клетки химическими препаратами — сенолитиками. Но они действуют не всегда избирательно, задевая и здоровые клетки, и к тому же требуют постоянного приема. Компания Immorta Bio предложила простое, красивое и потенциально более безопасное решение.

Ученые создали не традиционную вакцину, а иммунотерапию, использовав собственные клетки пациента. Препарат обучает иммунную систему самостоятельно находить и уничтожать сенесцентные клетки на протяжении всей нашей жизни.

Что получилось?

В доклинических испытаниях SenoVax не только замедлял старение мышек, но заодно подавлял рост различных видов рака: легких, молочной железы, мозга, кожи. Причем вакцина бьет не по самой опухоли, а лишает ее поддержки со стороны "клеток-зомби", которые создают для рака удобное микроокружение.

«Уничтожая сенесцентные клетки, мы атакуем саму основу старения и разрушаем среду, необходимую для выживания рака», — пояснил президент компании-разработчика Томас Ичим.

В перспективе компания надеется не просто лечить болезни, а управлять самим процессом старения.

Мировая гонка за бессмертием: кто еще в деле?

Американцы — не единственные, кто мечтает жить долго. Борьба со старением стала глобальным научным трендом.

Например, в Китае разработано лекарство на основе экстракта виноградных косточек, которое уничтожает "клетки-зомби". Представители компании говорят, что цель в 150 лет жизни достижима, а рак будет побежден за 5-10 лет. Другая группа китайских ученых протестировала экспериментальную инъекцию, после которой биологический возраст уменьшился на семь лет, улучшилось состояние мозга, мышц и внешний вид.

Комментарий

Как работает вакцина

Алексей Москалев, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Петровского, член-корреспондент РАН:

Стареющие клетки ("клетки-зомби") — одна из ключевых мишеней современной биологии старения. Эти клетки прекращают делиться, но не погибают, накапливаясь в тканях с возрастом и выделяя воспалительные молекулы. Их связывают с развитием атеросклероза, фиброза, нейродегенерации и рака. В 2011 году было показано, что генная терапия таких клеток у мышей улучшает показатели здоровья и увеличивает продолжительность жизни. Вслед за этим появились фармакологические сенолитики, способные уничтожать сенесцентные клетки. Однако их применение ограничено токсичностью для здоровых клеток.

Альтернативный подход — использовать иммунную систему для распознавания и удаления стареющих клеток. Американская компания Immorta Bio представила SenoVax - дендритно-клеточную вакцину. Вместо одного антигена для активации иммунных клеток используются фрагменты целых сенесцентных фибробластов: у реципиента берут клетки кожи, индуцируют в них сенесценцию, а затем полученным материалом нагружают дендритные клетки собственной иммунной системы. Те активируют Т-лимфоциты против широкого спектра сенесценс-ассоциированных антигенов. В Journal of Translational Medicine были опубликованы результаты исследований, показавшие, что SenoVax замедляет рост нескольких типов опухолей у мышей, снижает циркулирующие маркеры воспаления и усиливает эффект чекпойнт-ингибиторов. В июле 2024 года компания подала заявку в FDA на клинические испытания при немелкоклеточном раке легкого, однако результатов пока не опубликовано. При этом заявления компании о влиянии на продолжительность жизни вызывают вопросы. Например, в многочисленных публикациях говорится об увеличении продолжительности жизни "более 100%", однако в научной публикации по SenoVax данных о продлении жизни нет, да и исследование касалось только онкологических моделей. Источник столь впечатляющих цифр остается неясным.

Надо отметить еще одну важную вещь: подход сопряжен с рисками, которые признают и сами ученые. Сенесцентные клетки выполняют и полезные функции: участвуют в заживлении ран, ограничивают ранние опухоли, необходимы для регенерации печени. Белки-мишени, атакуемые этой вакциной, находятся не только на стареющих клетках, что создает риск аутоиммунных осложнений. Вообще, роль сенесцентных клеток в организме не до конца понятна. Наконец, в отличие от препарата, который можно отменить, иммунологическая память сохраняется годами — коррекция нежелательных эффектов будет затруднена.

Так что вакцина представляет собой перспективную, но экспериментальную разработку. И пока сама компания готовится провести клинические испытания вовсе не на долголетие, а на лечение одного из видов рака. До подтверждения эффективности и безопасности у человека надо пройти длительный путь.

В нашем Институте мы разрабатываем технологии нацеленного снижения уровня хронического воспаления при старении и возрастных заболеваниях. Оно, кстати, возникает не только по вине "клеток-зомби", поэтому требует более системного решения.