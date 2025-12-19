Открыт неожиданный и простой способ усилить физическую выносливость

Произнесение ругательств может повышать физическую силу и выносливость — к такому выводу пришли психологи из Университета Кила и Университета Алабамы. Исследование, опубликованное в American Psychologist (AP), показало, что нецензурные слова помогают людям прикладывать больше усилий при выполнении физических упражнений.

В экспериментах приняли участие почти 200 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Участники выполняли силовое упражнение — подъем тела на руках из положения сидя — одновременно повторяя либо ругательное слово, либо нейтральное. В варианте с бранью люди удерживали нагрузку заметно дольше.

Анализ психологического состояния показал, что ругань повышала уровень уверенности, вовлеченности и позитивных эмоций, а также снижала отвлекаемость. По мнению авторов, такие слова помогают «снять внутренние тормоза» и перейти в более активное, мобилизованное состояние.

Исследователи подчеркивают, что эффект не связан с физиологическим допингом — это простой психологический механизм. По словам авторов, ругань можно рассматривать как «доступный и бесплатный способ кратковременно усилить физическую отдачу», хотя для точного понимания механизма потребуются дополнительные исследования.

Ранее стало известно, что продукты с высоким содержанием природных нитратов, прежде всего свекольный сок, могут способствовать поддержанию физической формы.