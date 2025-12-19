Сеченовский университет планирует создавать биоткани при помощи ИИ

В России планируют создать технологию, основанную на искусственном интеллекте, которая позволит автоматизировать процесс производства биочернил и биотканей. Ожидается, что проект будет реализован к 2027 году, как сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.

По информации вуза, группа исследователей стремится разработать систему ИИ, использующую алгоритмы машинного обучения для контроля процесса формирования биотканей. Основой технологии станут специализированные биочернила на основе нановолокон. По мнению разработчиков, такой метод позволит создавать трехмерные конструкции, которые будут по своей структуре и механическим характеристикам близки к живым тканям, что крайне важно для восстановления сложных анатомических участков.

Также в рамках проекта запланировано создание нового биопринтера для трехмерной биопечати органов и тканей. Ученые из Сеченовского университета одержали победу в конкурсе Российско-Китайских грантов, проводимом Российским научным фондом, что даст возможность привлечь китайских специалистов к проекту. Заместитель директора Института кластерной онкологии имени Левшина, Павел Каралкин, отметил, что международное сотрудничество усилит компетенции университета в области регенеративной медицины и расширит практическое применение технологии.

Руководитель проектов департамента развития бизнесов Сеченовского университета, Марк Габриянчик, сообщил, что доработка биопринтера будет проходить на базе университета, а создание нановолокон для биочернил возьмут на себя эксперты ИТЭБ РАН. Разрабатываемая система предполагает замкнутый цикл с обратной связью, что даст возможность автоматически регулировать параметры биопечати.

Согласно информации пресс-службы, завершение разработки технологии запланировано на 2027 год, после чего начнется этап тестирования и создания новых типов биочернил. Ученые надеются, что проект открывает новые горизонты в восстановлении тканей после серьезных травм и станет базой для новых биомедицинских решений отечественного производства.

