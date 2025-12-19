GizmoChina: Xiaomi 17 Ultra получит уникальную камеру с сертификацией Leica

За несколько дней до официальной презентации в сети появились рендеры и почти полный перечень характеристик нового флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra. Об этом сообщает портал GizmoChina. Согласно утечке, новинка получит плоский LTPO OLED-дисплей на 6,8 дюйма с разрешением 2K, флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также быструю память стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной, мощность которой не раскрывается. Ключевым отличием Xiaomi 17 Ultra традиционно станет камера: система включает главный дюймовый сенсор OmniVision OV50X на 50 Мп, ультраширокоугольный модуль на 50 Мп и, как утверждается, первый на рынке перископический телеобъектив на 200 Мп с сертификацией Leica и оптическим зумом в диапазоне от 3х до 4,3х. Также смартфон оснастят мультиспектральным датчиком, предназначенным для более точной цветопередачи. Презентация Xiaomi 17 Ultra ожидается в ближайшие дни. По данным источников, устройство почти сразу поступит в продажу, в том числе на глобальном рынке. Также Xiaomi выпустит фирменный чехол для мобильной съемки с физическими кнопками управления и встроенным аккумулятором.