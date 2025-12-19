Ученые выяснили, что сильнее всего бьет по сердцу

Финансовые трудности и неуверенность в личной продовольственной безопасности сильнее вредят сердцу, чем традиционные факторы риска — таков неожиданный вывод исследования в журнале Mayo Clinic Proceedings. Его авторы сравнили вклад социальных, клинических и демографических причин в старение сердца.

«Наблюдения показывают, что традиционные факторы риска не в равной степени объясняют и обусловливают сердечно-сосудистые заболевания. Существуют социальные факторы, о которых мы не всегда спрашиваем пациентов, но которые могут потенциально обращать вспять процесс биологического старения», — объясняет кардиолог Амир Лерман из отделения сердечно-сосудистых заболеваний клиники Майо, ведущий автор.

В поперечное исследование, изучавшее влияние социальных факторов в сочетании с сопутствующими заболеваниями и демографическими рисками на старение сердца и смертность, вошли данные более 280 000 взрослых пациентов, обращавшихся в клинику Майо в период с 2018 по 2023 год.

Социальные факторы оценивали с помощью опросника по девяти направлениям (стресс, физическая активность, социальные связи, неустойчивые жилищные условия, финансовые трудности, отсутствие продовольственной безопасности, транспортные потребности, питание, образование). Возраст сердца определяли с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта, анализирующего электрокардиограмму (ИИ-ЭКГ), и использовали моделирование структурными уравнениями для выявления связей между социальными факторами, традиционными рисками и разницей в возрасте сердца.

Разница в возрасте сердца

Большая разница в возрасте сердца означает, что сердце биологически старше своего хозяина, что указывает на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Точное измерение биологического старения оставалось недостижимым, и здесь неоценимую помощь оказал ИИ-ЭКГ — новый неинвазивный метод, который выявлет признаки биологического старения на стандартной ЭКГ.

Алгоритм ИИ-ЭКГ валидирован в клинике Майо, большинство пациентов которой — неиспаноязычные белые, поэтому результаты исследования не следует обобщать на другие популяции, предупреждают авторы.

Ключевые выводы исследования

Взаимосвязь социальных факторов оказалась наиболее весомым определителем старения сердца по сравнению с традиционными клиническими факторами риска.

Среди всех социальных факторов именно финансовые трудности и отсутствие продовольственной безопасности имеют наибольшее влияние как в общей популяции, так и при анализе с разделением по полу.

Такие социальные факторы, как финансовые трудности, жилищные условия и гиподинамия, являются надежными предикторами повышенного риска смертности, сопоставимыми или даже превосходящими некоторые традиционные факторы риска.

В исследовании приведены весьма красноречивые примеры.

Совокупное влияние социальных детерминант на скорость старения сердца выше, чем суммарный вред сопутствующих заболеваний и демографических факторов.

Финансовые трудности оказались опаснее, чем перенесенный инфаркт миокарда.

Нестабильность жилья и низкая физическая активность вместе порождают риск, сопоставимый с курением.