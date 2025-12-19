Ученые выяснили, что сильнее всего бьет по сердцу

Страх голода и бедности сильнее бьет по сердцу, чем диабет или инфаркт
Финансовые трудности и неуверенность в личной продовольственной безопасности сильнее вредят сердцу, чем традиционные факторы риска — таков неожиданный вывод исследования в журнале Mayo Clinic Proceedings. Его авторы сравнили вклад социальных, клинических и демографических причин в старение сердца.
«Наблюдения показывают, что традиционные факторы риска не в равной степени объясняют и обусловливают сердечно-сосудистые заболевания. Существуют социальные факторы, о которых мы не всегда спрашиваем пациентов, но которые могут потенциально обращать вспять процесс биологического старения», — объясняет кардиолог Амир Лерман из отделения сердечно-сосудистых заболеваний клиники Майо, ведущий автор.
В поперечное исследование, изучавшее влияние социальных факторов в сочетании с сопутствующими заболеваниями и демографическими рисками на старение сердца и смертность, вошли данные более 280 000 взрослых пациентов, обращавшихся в клинику Майо в период с 2018 по 2023 год.
Социальные факторы оценивали с помощью опросника по девяти направлениям (стресс, физическая активность, социальные связи, неустойчивые жилищные условия, финансовые трудности, отсутствие продовольственной безопасности, транспортные потребности, питание, образование). Возраст сердца определяли с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта, анализирующего электрокардиограмму (ИИ-ЭКГ), и использовали моделирование структурными уравнениями для выявления связей между социальными факторами, традиционными рисками и разницей в возрасте сердца.
Разница в возрасте сердца
Большая разница в возрасте сердца означает, что сердце биологически старше своего хозяина, что указывает на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Точное измерение биологического старения оставалось недостижимым, и здесь неоценимую помощь оказал ИИ-ЭКГ — новый неинвазивный метод, который выявлет признаки биологического старения на стандартной ЭКГ.
Алгоритм ИИ-ЭКГ валидирован в клинике Майо, большинство пациентов которой — неиспаноязычные белые, поэтому результаты исследования не следует обобщать на другие популяции, предупреждают авторы.
Ключевые выводы исследования
- Взаимосвязь социальных факторов оказалась наиболее весомым определителем старения сердца по сравнению с традиционными клиническими факторами риска.
- Среди всех социальных факторов именно финансовые трудности и отсутствие продовольственной безопасности имеют наибольшее влияние как в общей популяции, так и при анализе с разделением по полу.
- Такие социальные факторы, как финансовые трудности, жилищные условия и гиподинамия, являются надежными предикторами повышенного риска смертности, сопоставимыми или даже превосходящими некоторые традиционные факторы риска.
В исследовании приведены весьма красноречивые примеры.
- Совокупное влияние социальных детерминант на скорость старения сердца выше, чем суммарный вред сопутствующих заболеваний и демографических факторов.
- Финансовые трудности оказались опаснее, чем перенесенный инфаркт миокарда.
- Нестабильность жилья и низкая физическая активность вместе порождают риск, сопоставимый с курением.
«Наши данные убедительно показывают: социальные факторы напрямую влияют на износ сердца и риск смерти. Зная главные угрозы, мы можем действовать на опережение — как на уровне всего общества, так и в кабинете врача, помогая пациентам с учетом условий их жизни, которые зачастую и приводят к болезням сердца», — подытожил доктор Лерман.