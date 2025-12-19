Названы особенности речи, которые могут говорить о расстройстве личности

Недавние исследования показывают, что веру в теории заговора и расстройства личности можно выявить по тому, как человек использует слова в повседневной жизни. Этот подход открывает новые перспективы для анализа психического состояния через язык, что может помочь в выявлении проблем на ранних стадиях, пишет Сonversation.

© Телеканал «Наука»

Скрытые сигналы психических расстройств

Каждое слово, которое мы выбираем, неосознанно раскрывает внутренние процессы: эмоции, мысли и особенности социальных взаимодействий. У каждого человека есть определенные привычки в поведении и мышлении, которые иногда становятся более жесткими, деструктивными и могут вызывать трудности в личных отношениях и эмоциях. В крайних случаях эти модели могут перерасти в расстройства личности, такие как нарциссизм, антисоциальное расстройство или пограничное расстройство личности.

Несмотря на то, что расстройства личности часто сопровождаются ярко выраженными симптомами, многие люди проявляют более легкие формы этих расстройств. Например, перепады настроения, негативизм или манипулятивное поведение могут быть скрытыми, но легко заметными через речь и письма. Как показывает практика, именно использование определенной лексики и фраз в речи может указать на более глубокие психологические проблемы.

Лингвисты и психологи давно замечают связь между определенными языковыми привычками и эмоциональными состояниями. Люди, испытывающие стресс, часто используют больше самоцентрированной лексики и слов, выражающих негативные эмоции, такие как «гнев» или «ненависть». Люди с более мрачными чертами характера, например, с признаками психопатии, часто употребляют агрессивные выражения и реже используют слова, связанные с положительными социальными связями, такие как «мы» или «семья».

Связь речи и психического состояния

В исследовании, вышедшем в Journal of Personality Disorders, авторы провели серию экспериментов, используя компьютерный анализ текста, чтобы выявить взаимосвязь между лексикой и личностными расстройствами. В одном из экспериментов проанализировали эссе 530 человек, чтобы увидеть, как выражения типа «мне нужно», «я должен» и фразы с выражением гнева коррелируют с личностными расстройствами.

Результаты показали, что у людей с выраженными признаками расстройства личности встречались более частые негативные выражения, такие как «раздраженный», «злой», а также реже встречались слова, относящиеся к близким отношениям, как «любовь» или «семья».

В другом исследовании, опубликованном в Journal of Affective Disorders Reports, анализировали разговоры 64 романтических пар. Также было видно, что люди с расстройствами личности использовали больше слов, выражающих негативные эмоции. Особенно это касалось речи, которая отображала более широкие негативные чувства, указывая на склонность к депрессии и раздражению.

Анализ онлайн-коммуникации, вышедший npj Mental Health Research, в соцсетях также подтвердил эти результаты. Те же авторы исследовали 67 000 сообщений на Reddit от 992 человек, сообщивших, что у них есть расстройства личности. Люди, склонные к самоповреждениям, использовали больше эгоцентричных выражений, отрицаний, грубых слов и выражений депрессии.

Изучив более 830 000 сообщений этих же людей, а также 1,3 миллиона сообщений контрольной группы, мы обнаружили, что люди с расстройствами личности гораздо чаще выражают свои негативные чувства и переживания о себе, используя фразы типа «я страдаю», «мое психическое здоровье» и упоминая боли и травмы из прошлого.

В ходе исследования стало ясно, что такие особенности языка амогут служить предупреждением о глубокой эмоциональной или когнитивной проблеме, часто еще до того, как человек откровенно заговорит о своих трудностях.