У эпидемии ожирения и глобального потепления нашли общие причины

Трансформация мировой продовольственной системы привела к эпидемии ожирения и глобальному потеплению. Эти две главные беды современного человечества объединил обзор в журнале Frontiers in Science.

В статье обобщаются данные, свидетельствующие о том, что и ожирение, и вред окружающей среде стали следствием ориентированной на прибыль пищевой индустрии, которая поощряет чрезмерное потребление и ухудшает здоровье. По мнению авторов, наша пищевая среда продвигает высококалорийные продукты с низким содержанием клетчатки, такие как некоторые ультраобработанные продукты (УОП). Наиболее калорийные из них ведут к набору веса. Те же самые производственные цепочки, особенно связанные с животноводством, выбрасывают огромные объемы парниковых газов и оказывают чрезмерную нагрузку на земельные и водные ресурсы.

«Хотя ожирение — это сложное заболевание, на которое влияет множество взаимодействующих факторов, основной движущей силой стала нацеленная на стимулирование потребления трансформация продовольственной системы за последние 40 лет. В отличие от препаратов для похудения или хирургии, устранение этой причины поможет как людям, так и планете», — заявил профессор Джефф Холли из Бристольского университета, руководивший исследованием.

Как рацион питания меняет ландшафты и климат

Прогнозируется, что к 2035 году половина населения мира будет иметь избыточный вес или страдать ожирением — состояниями, повышающими риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Тем временем, глобальное потепление уже уносит жизнь одного человека в минуту по всему миру, что составляет около 546 000 смертей в год в период с 2012 по 2021 год, — на 63% больше, чем в 1990-х годах.

На производство продуктов питания приходится от четверти до трети всех выбросов парниковых газов, и оно служит основной причиной расчистки земель, что ведет к обезлесению и утрате биоразнообразия.

Даже если бы выбросы от ископаемого топлива прекратились сегодня, одни только нынешние продовольственные системы все равно могут поднять глобальную температуру выше порога в 2 °C. Особенно разрушительно производство мяса жвачных животных: выбросы от говядины значительно выше, чем от растительных источников.

«Мы не сможем решить климатический кризис, не изменив то, что мы едим, и то, как мы это производим. Чтобы справиться с климатическим кризисом, мы должны перестроить продовольственные системы, которые увеличивают выбросы и подталкивают нас к высококалорийным и глубоко переработанным диетам, полным продуктов животного происхождения», — считает профессор Пол Беренс из Оксфордского и Лейденского университетов, ведущий автор исследования.

От мифов о силе воли к системным решениям

Ожирение увеличивает риск преждевременной смерти и является основной причиной неинфекционных заболеваний. Например, недавнее исследование в Китае показало, что половина вновь диагностированных случаев рака была связана с ожирением, причем наблюдается тревожный рост среди молодого поколения.

Вместе с другими последствиями это делает лишний вес одним из крупнейших факторов ухудшения глобального здоровья, не считая его экономического бремени.

Препараты для снижения веса и бариатрическая хирургия — эффективные варианты помощи отдельным людям с ожирением, но они не затрагивают более широкую среду, которая влияет на целые популяции и экосистемы. Также сохраняются опасения относительно долгосрочной доступности, безопасности и устойчивого глобального доступа к этим методам лечения, особенно с учетом того, что ожирение более распространено в небогатых странах.

«Рост ожирения и неинфекционных заболеваний среди детей и молодежи вызывает тревогу, — признается профессор Кэтрин Самарас из больницы Святого Винсента в Сиднее, Института медицинских исследований Гарвана и Университета Нового Южного Уэльса. — Как для взрослых, так и для детей сила воли отдельного человека не может противостоять агрессивным маркетинговым кампаниям».

Меры для здоровья и климата

В обзоре объединены последние данные из эпидемиологии, эндокринологии, психологии, общественного здравоохранения, диетологии и наук о продовольственных системах, экономики и экологии. На основе этих сведений авторы предлагают:

введение налога на высококалорийные УОП и напитки с добавленным сахаром;

субсидии для повышения доступности минимально обработанных здоровых продуктов, финансируемые за счет налогов на вредную пищу;

повышение осведомленности общественности об истинной стоимости продуктов питания через просвещение населения и медицинских работников;

маркировку на лицевой стороне упаковки по типу табачной и ограничения на рекламу вредных продуктов для детей;

политику, поддерживающую здоровое школьное питание и закупки местных продуктов;

сдвиг в питании в сторону минимально обработанных, богатых клетчаткой растительных продуктов и сокращения продуктов животного происхождения.

Предотвращение набора веса за счет более здоровой пищевой среды было бы «намного дешевле и менее вредно», чем адаптация к последствиям как ожирения, так и изменения климата, или лечение отдельных людей вместо изменения систем, убеждены ученые.

Национальные стратегии борьбы с ожирением до сих пор фокусировались на личной ответственности, исходя из восприятия ожирения как проблемы образа жизни. Это, по мнению авторов, не помогает замедлить рост ожирения, а скоординированная, основанная на научных данных реформа пищевой среды может устранить как первопричину ожирения, так и экологические последствия.

Иными словами, переосмысление ожирения как болезни должно способствовать совершенствованию политики, смещая ответственность с отдельных людей на системы, формирующие их выбор.

«Лечение отдельных людей — вместо системы, которая делает их больными, — увековечивает ошибочное представление о том, что ожирение проистекает из недостатка силы воли у индивидуумов. Чтобы снизить нагрузку продовольственной системы на здоровье и климат, власти должны признать, что и изменение климата, и ожирение являются симптомами ориентированных на прибыль системных проблем — и заняться устранением коренной причины», — подчеркивает Холли.

Хотя многие иследования связывают УОП, ожирение и влияние на климат, лежащие в основе механизмы сложны, и несколько предполагаемых взаимосвязей остаются недостаточно изученными — и требуют дальнейших изысканий.