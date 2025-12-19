Ученые выяснили, что именно убивает людей в старости

Ученые выяснили, в каком возрасте организм начинает буквально "разрушаться". По данным исследований Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний, даже долгожители не умирают от старости. Истиной же причиной смерти становится определенный момент на биологических часах человека, когда куча всевозможных заболеваний "перегружает организм" и человек умирает.

По данным немецких исследователей, так называемые "признаки старения" - поврежденная ДНК, изношенные хромосомные оболочки и т.п. - лишь симптомы более глубокого процесса старения. Как показали сотни отчетов о вскрытии умерших людей, кровеносная система является самым слабым местом организма. А основной причиной смерти являлись сердечно-сосудистые заболевания. На их долю приходится 39 % всех летальных исходов.

Даже люди в возрасте 100 лет и старше умирали не от "старости", а от сердечно-сосудистых заболеваний. Таковых насчитывается 70 процентов. Четверть ушли в мир иной от дыхательной недостаточности, или от других специфических заболеваний органов.

Как пишет издание Daily Mail, данное исследование наносит серьезный удар по индустрии долголетия, утверждая, что набирающие популярность "антивозрастные" препараты не замедляют старение, а лишь являются отсрочкой развития конкретного заболевания.

Издание приводит такие слова немецких исследователей: