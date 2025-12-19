Ученая объяснила, как мозг защищается от деменции

Мозг человека обладает собственной системой защиты, способной замедлять или даже предотвращать развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Современные исследования показывают, что ключ к новым методам терапии может заключаться не во внешнем воздействии, а в активации внутренних механизмов выживания нервных клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры медицинских нейротехнологий Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Дарья Владимировна Серебряная.

Нейродегенерация — это длительный и необратимый процесс гибели нейронов в головном и спинном мозге, который приводит к утрате памяти, нарушению движений и снижению когнитивных функций. Сегодня лечение таких заболеваний в основном направлено на замедление прогрессирования и облегчение симптомов. Однако все больше данных указывает на существование эндогенной, то есть внутренней, системы нейропротекции, которую можно использовать в терапевтических целях.

Одним из ключевых элементов этой системы являются нейротрофические факторы — сигнальные молекулы, поддерживающие жизнеспособность нейронов и вспомогательных клеток мозга, астроцитов. Особый интерес представляют инсулиноподобные факторы роста IGF-1 и IGF-2. В ранние периоды нейродегенерации их синтез в мозге может усиливаться, что помогает активировать защитные клеточные механизмы, улучшать энергетический обмен и подавлять программы гибели клеток.

Однако активность этих факторов строго регулируется. В мозге они находятся в связанном состоянии с особыми IGF-связывающими белками, которые ограничивают их взаимодействие с рецепторами нейронов. Высвобождение IGF возможно только после разрушения этих белков специальными ферментами — протеазами, которые действуют как «молекулярные ножницы».

«Мы убеждены, что детальное изучение того, как в норме работает система высвобождения IGF и как она нарушается при нейродегенеративных заболеваниях, может указать на совершенно новые мишени для терапии. Вместо введения веществ извне можно научиться мягко стимулировать собственные защитные ресурсы мозга именно на ранних стадиях заболевания», — объяснила Дарья Владимировна.

По словам ученой, такой подход дает шанс не просто замедлить течение болезни, но и потенциально остановить ее развитие еще до появления выраженных клинических симптомов. В настоящее время научная группа Пироговского Университета проводит доклинические исследования, направленные на расшифровку этих механизмов и поиск способов управлять ими.