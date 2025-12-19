Ученые научились превращать ПЭТ-пластик в сырье для лекарств от рака

Европейские химики разработали катализатор на базе рутения, который позволяет превращать ПЭТ-пластик в молекулы ароматических углеводородов, которые используются для производства лекарств от рака, полиэфиров и агрохимикатов. Об этом сообщила пресс-служба британского Сент-Эндрюсского университета.

"При разработке этого катализатора мы объединили данные механического и кинетического анализа для раскрытия того, как ведут себя молекулы этого вещества в процессе работы. Это позволило нам создать долгоживущую систему, которая способна ускорить реакцию 37 тыс. раз до того, как ей потребуется переработка. Это важно для практического использования данного катализатора", - пояснил профессор Технологического университета Дельфта (Нидерланды) Евгений Пидько, чьи слова приводит пресс-служба Сент-Эндрюсского университета.

Ученые уже много лет работают над созданием катализаторов, позволяющих ускорять различные реакции из области "зеленой химии" и утилизировать отходы производства. Так, в 2019 году российские и зарубежные ученые под руководством Пидько улучшили свойства катализаторов на базе железа и полых наночастиц-цеолитов, способных превращать метан в древесный спирт и перерабатывать отходы нефтяной промышленности.

В своей новой работе исследователи разработали высокоэффективный и долговечный катализатор, способный разлагать полиэтилентерфталат (ПЭТ), высокопрочный термопластик, лишь небольшая часть которого перерабатывается и повторно используется. Профессор Пидько и его коллеги обратили внимание на то, что одиночные звенья ПЭТ похожи по структуре на этиловый эфир 4-гидроксибензойной кислоты (EHMB) - сырье для производства многих лекарств и агрохимической продукции.

В прошлом ученые уже пытались создать катализаторы, разлагающие ПЭТ на отдельные звенья, однако все они были очень недолговечными и выходили из строя через несколько сотен или даже десятков циклов использования. Для решения этой проблемы европейские химики "упаковали" атомы рутения в несколько разных органических структур и проследили за тем, как менялся характер их взаимодействий с молекулами ПЭТ и этой "оберткой" в процессе ускорения реакций.

Это позволило химикам создать катализатор на базе рутения и этилата натрия, способный работать при низких концентрациях и вступать в реакции с перерабатываемым пластиком десятки тысяч раз. Используя это вещество, ученые успешно разложили ПЭТ, полученный из пластиковых бутылок, синтетических тканей и прочего мусора, и использовали продукты его переработки для синтеза нескольких лекарств от рака, а также полиэфирного материала на базе EHMB. Все это значительно повысит рентабельность переработки пластика, подытожили ученые.