Найден ген, провоцирующий развитие обсессивно-компульсивного расстройства

Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили новый ген-кандидат, влияющий на развитие обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Новые данные усовершенствуют генетическую диагностику наследственных форм этого заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний - это психическое расстройство, при котором пациент ощущает сильное беспокойство из-за навязчивых образов и мыслей, а также совершает повторяющиеся действия. ОКР существенно снижает качество жизни людей и в некоторых случаях может трансформироваться в бред, сопровождаемый повышенным риском суицида. Причинами развития заболевания могут стать и факторы окружающей среды, а также генетические механизмы - такие как выключение определенных генов.

"Коллаборация ученых НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского и Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) МГУ имени М. В. Ломоносова позволила идентифицировать новый потенциальный ген-кандидат, вовлеченный в развитие обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Им стал ген Plxna3, вовлеченный в процессы навигации мигрирующих нервных клеток и прорастающих нервных волокон на самых ранних этапах развития головного мозга", - сообщили в университете.

Авторы изучили ген Plxna3, выключение которого ученые ранее связывали с нарушениями развития структуры нервной системы. Мутация в этом гене также была выявлена у российского пациента с депрессией.

"Новые выводы позволяют лучше понять механизмы развития обсессивно-компульсивного расстройства, расширяют возможности генетической диагностики наследственных форм ОКР и предлагают удобную животную модель для разработки перспективных терапевтических подходов к коррекции данного заболевания", - уточнили в вузе.

Исследования проводились в рамках работы Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология". Результаты опубликованы в журнале "Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии".