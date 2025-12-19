Найден способ изготовления анальгетиков из новых лекарственных растений

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали способ производства анальгетиков и ранозаживляющих мазей на основе лекарственных растений - дурнишника обыкновенного и буквицы лекарственной. Цена на отечественный препарат на основе этих трав будет значительно ниже известных лекарств с таким же эффектом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В ПГУ открыли новые свойства лекарственных растений. Ученые предлагают производить обезболивающие таблетки и капсулы на основе дурнишника обыкновенного и буквицы лекарственной. Они разработали уникальную формулу для получения спиртового экстракта этих растений, он может выступить основным компонентом ранозаживляющих мазей, гелей и обезболивающих средств. Цена на отечественный препарат на основе этих трав будет значительно ниже известных лекарственных средств с таким же эффектом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в университете много лет работают над поиском новых источников лекарственного растительного сырья. Научная группа ПГУ обнаружила и доказала наличие уникальных свойств в травах дурнишника обыкновенного и буквицы лекарственной. В этих травах содержатся полифенольные соединения - флавоноиды, благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам их широко используют для создания различных лекарств. В ПГУ впервые смогли доказать наличие этих веществ в дурнишнике обыкновенном, хотя раньше это травянистое растение не использовали для производства анальгетиков.

Исследователи запатентовали два способа количественного определения флавоноидов в дурнишнике обыкновенном и буквице лекарственной. Кроме того, исследователи доказали, что комбинация дурнишника и буквицы поможет достигнуть еще большего антиоксидантного и противовоспалительного эффектов. Дурнишник обыкновенный эффективнее по силе противовоспалительного эффекта, а у буквицы лекарственной сильный ранозаживляющий эффект.

"Травы обладают одним и тем же действием: ярко выраженными противовоспалительным, антиоксидантным и антибактериальным. Эти растения будут выступать симбиозом друг другу. У них одинаковые действующие вещества, при совмещении будет достигаться синергетический эффект", - уверен кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры "Общая и клиническая фармакология" Евгений Курдюков.

Эксперимент с травами

В лабораторных условиях ученые получили несколько образцов спиртового экстракта дурнишника обыкновенного и буквицы лекарственной. В ходе эксперимента использовалась спиртовая эмульсия с разной концентрацией этилового спирта: 40%, 70% и 95%, самой оптимальной концентрацией для этих трав оказалась 70-процентная. Сухой субстрат дурнишника и буквицы помещался в этиловый спирт, спиртовое извлечение (экстракт) нагревался на водяной бане. Оптимальное время, за которое будет извлечено максимальное количество действующих веществ - флавоноидов, также подбиралось экспериментально, для дурнишника оно оказалось 30 минут, для буквицы - 90.

Затем получившуюся лекарственную форму помещали в специальный прибор - спектрофотометр - для определения концентрации веществ в растворе. Данные, выданные прибором, подставлялись в специальную формулу, в ней флавоноиды пересчитывались на лютеолин-7-О-гликозид и массу сухого сырья, из которого был изготовлен спиртовой экстракт. Эксперимент показал минимальную погрешность при подсчете по предложенному способу, она составляет менее 3%.

Эксперимент показал, что в этих растениях очень высокое количество флавоноидов: в дурнишнике - 2,5%, в буквице - 0,74%. На основе экстракта дурнишника обыкновенного и буквицы лекарственной с подсчитанными флавоноидами можно будет производить обезболивающие таблетки и капсулы, а также гель для местного и наружного применения для заживления ран.

Исследование ведется с ведущей фармацевтической компанией России "Парафарм". В скором времени в Пензе может быть запущено производство мазей, таблеток и капсул нового поколения.

Для культивации дурнишника обыкновенного и буквицы лекарственной подходит климат Пензенской области. В планах - выращивать растение в Сурском районе. В этом случае цена на лекарственные средства на основе экстракта этой травы будет еще меньше.