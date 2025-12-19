Как шизофрения может быть спровоцирована собственным иммунитетом

Некоторые психические заболевания могут иметь иммунную природу, например, как аутоиммунная шизофрения, об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

Шизофрения — тяжелое психическое расстройство, характеризующееся выраженными нарушениями психической деятельности, ложным восприятием действительности, причудливыми убеждениями и необычным поведением. Суть шизофрении — распад процессов мышления и эмоциональных реакций.

«Есть, например, ряд случаев шизофрении, которые врачи начинают лечить типичными препаратами против шизофрении, а эти препараты не работают. И оказывается, что болезнь вызвана атакой иммунной системы на определенные рецепторы в нейронах», – рассказал специалист.

По его словам, существует и аутоиммунная кома, которая была открыта случайно.