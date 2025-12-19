Ученые выявили скрытую опасность ультрапереработанных продуктов для мозга

Частое употребление таких продуктов может менять структуру головного мозга. Учёные проанализировали снимки почти 30 000 человек и обнаружили, что любители такой еды имеют определённые изменения в мозге. Эти изменения могут мешать человеку контролировать аппетит и способствуют перееданию.

© Чемпионат.com

Ультрапереработанные продукты — это изделия, содержащие множество промышленных добавок: эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и консервантов. К ним относятся сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, колбасы, готовые соусы и многие другие продукты длительного хранения.

«Наши результаты показывают, что более высокое потребление ультрапереработанных продуктов связано с изменениями в головном мозге», — пояснил соавтор исследования Арсен Каньямибва из Хельсинкского университета.

Учёные пояснили, что это связано именно с химическими добавками.

При этом эксперты подчёркивают, что не вся переработанная еда вредна. Полезными могут быть замороженные овощи, пастеризованное молоко или консервированная рыба. Главная опасность исходит от продуктов с большим количеством добавок, сахара, соли и жиров.

Исследование опубликовано в журнале npj Metabolic Health and Disease.