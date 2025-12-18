Выявлено неочевидное влияние «Оземпика» на риск переломов

Применение агонистов рецепторов GLP-1 (класса препаратов для лечения диабета 2 типа, к которому относятся и популярные средства на основе семаглутида, такие, как «Оземпик») может снижать риск переломов позвонков. К такому выводу пришли исследователи из Национального университета Чэн Кунг, опубликовавшие результаты анализа в JAMA Surgery.

Ученые проанализировали обезличенные медицинские данные почти 194 тысяч пациентов с диабетом 2 типа из базы TriNetX, сравнив людей, принимавших GLP-1 агонисты, с теми, кто их не использовал. Оказалось, что у пациентов на терапии GLP-1 компрессионные переломы позвонков встречались реже: 1,5 процента против 1,8 процента в контрольной группе. Относительный риск был ниже примерно на 17 процентов.

Кроме того, у пользователей этих препаратов реже возникала необходимость хирургического лечения переломов позвоночника — таких процедур, как вертебропластика и кифопластика. Частота вмешательств составила 0,08 процента против 0,1 процента у пациентов, не получавших GLP-1 агонисты.

Авторы подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на возможный «костнозащитный» эффект препаратов GLP-1 и подчеркивают необходимость дальнейших проспективных исследований.

Ранее препараты-агонисты рецепторов GLP-1 связывали с заметно более высокой выживаемостью пациентов с раком толстой кишки.