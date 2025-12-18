Назван простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

Обучение игре на музыкальных инструментах способно улучшать память и способность к обучению у пожилых людей — особенно если речь идет не о заучивании мелодий, а о музыкальной импровизации. К такому выводу пришли исследователи из Университета Шеффилда и Университета Западного Сиднея, опубликовавшие результаты исследования в журнале Royal Society of Open Science (RSOS).

Ученые впервые напрямую сравнили два подхода к обучению музыке у людей без музыкального опыта: воспроизведение готовых мелодий и импровизацию, то есть создание новой музыки «на ходу». Оба метода положительно влияли на когнитивные функции, однако импровизация давала более выраженный эффект — улучшались не только память и обучение, но и моторные навыки.

В исследовании участники в течение 12 месяцев осваивали музыку с нуля — это заметно дольше, чем в большинстве предыдущих работ. Анализ показал, что рост музыкальных навыков напрямую связан с улучшением общих когнитивных показателей, что ослабляет аргумент о том, что польза музыки объясняется лишь исходными личными особенностями.

Дополнительно ученые выяснили, что не имеет принципиального значения, используется ли реальный инструмент (например, пианино) или цифровые приложения на планшете. Ключевым фактором оказалось именно то, как человек учится музыке. По словам авторов, импровизация может стать особенно ценным инструментом для поддержания здоровья мозга у пожилых людей, в том числе у тех, кто испытывает трудности с запоминанием.

Ранее ученые выяснили, что танцевальные занятия могут замедлять когнитивное снижение у людей с болезнью Паркинсона.