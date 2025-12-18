Почему так сложно найти причины нейродегенеративных заболеваний

Ученые еще не смогли установить причины возникновения нейродегенеративных заболеваний, рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

«Нейроны в целом — это очень уязвимые клетки. Они в силу определенных особенностей своей структуры, своего метаболизма, своего липидного состава мембран довольно неустойчивы, нежны. И то, что на другую клетку не подействует, в нейроне может вызывать определенные проблемы. Все-таки у нейрона длинный тонкий аксон, который соединяет на огромном расстоянии тело нейрона и его синапсы. Условно говоря, на этом большом расстоянии могут возникнуть логистические проблемы. Примерно как на дороге, где бывают пробки, если в одном ряду какая-то авария, а стоят все шесть рядов. Тут примерно это такая же история. На этом пути множество разных триггеров могут запустить какие-то проблемы в нейронах», – объяснил Белоусов.

По его словам, система постепенно может заполниться такими разнообразными ошибками, что и приведет к возникновению деменции.