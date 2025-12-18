Обнаружен неожиданный фактор, улучшающий здоровье сердца

Это особенно важно для людей, которые уже перенесли инфаркт или другое сердечное заболевание. Как выяснили учёные из Канады, крепкие и поддерживающие отношения с партнёром могут стать мощным лекарством для сердца. Как показало исследование, когда в процесс выздоровления вовлекается не только пациент, но и его вторая половина, результаты лечения значительно улучшаются.

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности в мире. Традиционно программы реабилитации сосредоточены только на пациенте. Однако новый анализ демонстрирует, что подход, ориентированный на пару, работает лучше. В 77% рассмотренных исследований было зафиксировано улучшение поведения, связанного со здоровьем: партнёры вместе готовили полезную еду, поддерживали физическую активность и следили за приёмом лекарств.

«Иногда болезни сердца сближают пары, но часто это становится испытанием для отношений и для обоих партнёров. За эти годы мы поняли, что сердечные приступы случаются не только с пациентом, но и с парой», — отмечает ведущий автор исследования, психолог Хизер Туллок из Института сердца Оттавского университета.

Эксперты подчёркивают, что такой подход выгоден для системы здравоохранения: он помогает не только пациенту, но и его партнёру, который часто имеет схожие факторы риска (например, привычки в питании или уровень стресса). При этом улучшается не только физическое, но и психическое здоровье, а также качество самих отношений, что критически важно для успеха реабилитации.

Исследование опубликовано в Канадском журнале кардиологии.

