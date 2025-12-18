Разработан аппарат для восстановления двигательных функций

Производитель андроидной техники из Магнитогорска, известный своими "звездными" напарниками для космонавтов (роботами Федором и его более совершенным продолжением Марфой), начал серийный выпуск первого отечественного роботизированного комплекса для абилитации детей, ограниченных в способности двигаться. Устройство позволяет формировать отсутствовавшие ранее навыки, а потому способно помочь этим ребятам в их дальнейшей бытовой, профессиональной и общественной деятельности. Новинка нацелена в первую очередь на исправление двигательных нарушений кистей рук, в том числе из-за детского церебрального паралича.

Сегодня основными восстановительными мерами для детей с ДЦП в России остаются массаж, физиотерапия, занятия с логопедом и эрготерапевтом. К этому небольшому списку можно добавить еще использование механотерапевтических тренажеров без роботизированного управления. Аппарат же уральцев предполагает принципиально новый подход. Ребенок управляет тренажером силой мысли с помощью интерфейса "мозг-компьютер" или минимальной мышечной активности.

Интерактивная виртуальная среда обеспечивает высокую вовлеченность пациента в процесс, что не только превращает лечебные занятия в увлекательную игру, повышая тем самым мотивацию маленьких пациентов, но и ускоряет процесс медицинского восстановления в два-три раза по сравнению с традиционными методами.

- Старт серийного производства - это шаг к тому, чтобы десятки тысяч детей с двигательными нарушениями смогли получить шанс на полноценную жизнь. Создан инструмент, который позволяет мозгу перестраивать нейронные связи, восстанавливая утраченные функции, - оценивает перспективы новинки исполнительный директор компании-разработчика Мария Рубан.

Аппарат уже получил регистрационное удостоверение и вскоре появится в медучреждениях страны.