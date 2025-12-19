Найден способ снизить нарушения у детей, рожденных у пьющих беременных

Аргон обладает свойством корректировать отдельные нарушения работы нервной системы новорожденных, чьи матери злоупотребляли алкоголем во время беременности. К такому выводу пришли исследователи Междисциплинарной научно-образовательной школы "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект" МГУ имени М. В. Ломоносова.

Как сообщила пресс-служба вуза, авторы открытия отмечают, что аргон не способен полностью компенсировать вред, нанесенный плоду алкоголем. Однако результаты, полученные в экспериментах, делают его перспективным инструментом комплексной терапии нарушений, связанных с повреждением нервной системы на ранних стадиях развития.

Соответствующие результаты исследователи получили, проведя серию опытов на крысах.

"Потомство самок, получавших этанол во время беременности, демонстрировало нарушения рефлексов, снижение исследовательской активности и трудности в обучении. Животные хуже осваивали пищедобывательный навык в сложном лабиринте, а их поведение становилось более стереотипным (например, в виде чрезмерного груминга). Однако ингаляции аргонсодержащей смесью в раннем постнатальном периоде частично компенсировали когнитивные нарушения. Такие животные быстрее осваивали лабиринт и делали меньше ошибок при поиске пищи", - говорится в сообщении.

Профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин указал на то, что научная работа позволила выявить нейропротективное действие аргона. Выводы открывают новые перспективы для поиска методов лечения нарушений развития мозга.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Вестник Московского университета".