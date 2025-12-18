Ученые разработали тест, способный оценить риск смерти

Ученые нашли метод оценки риска смерти по анализу крови. Авторами разработки стали исследователи из Университета Суррея.

Изучив уровни почти 3 000 белков в образцах крови более чем 38 000 человек в возрасте от 39 до 70 лет, ученые поняли, что определённые комбинации белков в крови указывают на повышенный риск смерти в ближайшие 5-10 лет.

Так, две специфические белковые сигнатуры, которые состоят из набора 6 и 10 белков, связаны с риском смерти через 5 и 10 лет соответственно.

Эти сигнатуры связаны с патологическими процессами, например, хроническим воспалением, стрессом, износом организма, которые еще не имеют клинических проявлений.

