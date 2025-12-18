Стало известно, как снижение сахара при преддиабете влияет на риск смерти

Ученые изучили данные людей с преддиабетом, чтобы выяснить, как снижение сахара до нормальных показателей отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Оказалось, ремиссия преддиабета напрямую влияет на риск смерти от патологий сердца и сосудов.

Авторами исследования, выявившего связь между этими показателями, стали ученые Королевского колледжа Лондона.

Проанализировав данные двух крупных программ наблюдения — американской DPPOS и китайской DaQingDPOS, ученые заметили, что у участников, которые добились снижения уровня сахара до нормальных показателей, риск смерти от сердечно-сосудистых причин или госпитализации из-за сердечной недостаточности снизился на 58%. Риск инфаркта, инсульта стал ниже на 42%.

При этом защитный эффект был долгосрочным.

Еще одно открытие, о котором рассказали ученые, снижение массы тела и рост физической активности не снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевым фактором является именно снижение сахара.