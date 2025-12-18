В РФ разработают ИИ для создания биотканей

Технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая сможет автоматически регулировать процесс создания биочернил и биотканей, планируют создать в России к 2027 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

"Команда [Сеченовского университета] разработает технологию, которая сможет автоматически регулировать процесс создания биотканей с помощью алгоритмов машинного обучения и специальных биочернил на основе нановолокон. Такой подход позволит формировать конструкции, максимально приближенные по структуре и механическим свойствам к живым тканям, что значительно повышает шансы на успешное восстановление анатомически сложных областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта команда разработает новый биопринтер для трехмерной биопечати тканей и органов.

Уточняется, что ученые Сеченовского университета стали победителями конкурса Российско-Китайских грантов Российского научного фонда.

"Мы рассчитываем, что привлечение ведущих клиницистов-исследователей со стороны Китая дополнит уникальные компетенции Сеченовского университета в области регенеративной медицины, а разрабатываемая платформенная технология биопечати найдет практическое применение в различных направлениях реконструктивной и пластической хирургии", - приводятся в сообщении слова заместителя директора Института кластерной онкологии имени Левшина и доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Павла Каралкина.

По словам руководителя проектов департамента развития бизнесов Сеченовского университета Марка Габриянчика, специалисты в университете будут дорабатывать биопринтер, а в ИТЭБ РАН - разрабатывать нановолокна для биочернил.

По информации пресс-службы, замкнутая технология биопринтера с обратной связью будет разработана к 2027 году, затем она будет апробироваться, будут созданы новые биочернила. Ученые рассчитывают, что разработанные в рамках проекта технологии в перспективе позволят изменить подходы к восстановлению тканей после тяжелых травм и станут основой для новых биомедицинских продуктов на базе отечественных решений.