Разработан гель, который поможет бороться с зубным налетом и кариесом

Российские учёные разработали гель для профилактики кариеса на основе фермента декстраназы, полученного с помощью генно-инженерных дрожжей. Технология может лечь в основу разработки новых стоматологических средств.

© Сибмеда

Специально созданный штамм дрожжей Pichia pastoris с использованием методов генной инженерии способен синтезировать антитела, ферменты и даже «сладкие» белки, что позволяет целенаправленно задавать свойства геля и адаптировать его для решения конкретных стоматологических задач – например, регулировать вязкость, разрушать биопленки или повышать антибактериальную активность.

Молодой исследователь Ярослав Горинов, студент НИТУ «МИСИС», отметил, что штамм Pichia pastoris особенно удобен для производства рекомбинантных белков: он не выделяет посторонних метаболитов, что исключает необходимость в дополнительной хроматографической очистке белков. За эту разработку Горинов получил грант в 1 миллион рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап» Платформы университетского технологического предпринимательства при поддержке Фонда содействия инновациям.

По словам учёных, внедрение метода направленного биосинтеза может значительно снизить стоимость производства ферментов без потери качества, что открывает путь к созданию доступных и эффективных средств для профилактики стоматологических заболеваний.