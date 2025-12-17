Эксперты выяснили, чем полезны микробы для здоровья человека

Специалисты из Университета Флиндерса выявили положительные стороны воздействия бактерий и вирусов на организм человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Microbial Biotechnology.

© Ferra.ru

Салютогенные микробы (которые способствуют укреплению здоровья) и полезные биохимические соединения сравнительно мало рассматривались ранее. И это несмотря на их важную роль в регулировании иммунной функции и метаболических процессов, подавлении болезней, снижении стресса, поддержании устойчивости экосистем.

© Ferra.ru

В рамках новой научной работы учёные выявили 124 потенциально салютогенных микробных таксона и 14 биохимических соединений, которые связаны с преимуществами для здоровья. Эти преимущества варьируются от регуляции иммунитета до снижения стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.