Выяснено, как разочарование меняет химический состав мозга

Ученые Института науки и технологий Окинавы обнаружили, что разочарование меняет «химию» мозга у мышей, приводя к выбросу нейромедиатора ацетилхолина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

«Адаптация мозга к новым ситуациям или сценариям с неврологической точки зрения очень сложна. Предыдущие исследования показали, что в обеспечении поведенческой гибкости участвуют холинергические интернейроны — клетки мозга, выделяющие нейромедиатор ацетилхолин», — объясняет соавтор исследования профессор Джеффри Викенс.

В ходе эксперимента ученые обучали мышей в виртуальном лабиринте, показывая им правильный путь к вознаграждению. Затем они меняли маршрут, что приводило к неожиданному разочарованию у грызунов из-за потери лакомства. За последствиями этого изменения наблюдали с помощью двухфотонной микроскопии.

«На нейронном уровне мы наблюдали значительное увеличение выброса ацетилхолина в определенных областях мозга. Мыши также демонстрировали так называемое поведение «проигрыша» и меняли свой выбор в лабиринте после того, как не получили вознаграждение», — уточнили ученые.

В то время как большинство холинергических интернейронов вырабатывали больше ацетилхолина, в некоторых небольших участках клеток изменений не было. Исследователи полагают, что таким образом может сохраняться предыдущая информация о правильных путях передачи — мышь не забудет предыдущий путь к вознаграждению и сохранит информацию на случай, если ситуация снова изменится.

Человеку такая поведенческая гибкость помогает отказываться от вредных привычек, дает сигнал прекратить тратить энергию на бессмысленные попытки и предупреждает о потенциальных угрозах.

«Уровень ацетилхолина часто меняется при лечении нервно-психических расстройств, таких как болезнь Паркинсона или шизофрения. Поэтому понимание функций этого нейромедиатора крайне важно для лечения многих нервно-психических расстройств у людей», — заключил профессор Викенс.

