Ученые перечислили черты характера, связанные с ранней смертью и долголетием

Масштабное исследование, проведенное Университетом Лимерика (Ирландия), установило прямую связь между особенностями характера человека, риском смерти и продолжительностью жизни. Работа, основанная на анализе данных почти 6 миллионов лет жизни 570 тысяч человек, показала, что личностные черты сопоставимы по значимости с социально-экономическими факторами.

Согласно ключевым выводам, опубликованным в журнале Medical Xpress, повышенный нейротизм, характеризующийся тревожностью и эмоциональной нестабильностью, связан с более высоким риском ранней смерти. Особенно заметно это влияние в молодом возрасте. В то же время такие качества, как добросовестность (организованность, самодисциплина) и экстраверсия (общительность, активность), способствуют снижению риска смерти.

«Наша работа демонстрирует, что то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя, напрямую связано не только с удовлетворенностью жизнью, но и с ее продолжительностью", — отметил ведущий автор исследования Майри МакГихан. Он добавил: "Личность является важнейшим фактором здоровья и долголетия».

По мнению ученых, эти открытия открывают путь для новых проектов, изучающих, как склонность человека определенным образом мыслить и действовать влияет на биологические процессы и поведенческие факторы здоровья в долгосрочной перспективе.

