Обычный овощ оказался помощником в замедлении возрастного снижения сил

Продукты, богатые природными нитратами, прежде всего свекольный сок, могут поддерживать физическую форму и способствовать более здоровому старению. К такому выводу пришли исследователи Медицинского университета Лодзи, опубликовавшие систематический обзор в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали данные десятков исследований и показали: добавки на основе свеклы чаще всего улучшают выносливость, мышечную эффективность и восстановление после нагрузок, особенно у людей без профессиональной спортивной подготовки.

Ключевую роль играет оксид азота, который образуется из пищевых нитратов. Он расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение мышц и снижает потребность тканей в кислороде при физической нагрузке. Благодаря этому снижается утомляемость и повышается эффективность движений — эффекты, особенно важные в зрелом и пожилом возрасте, когда физические резервы постепенно уменьшаются.

Что касается работы мозга, данные пока менее однозначны. В ряде исследований свекольный сок был связан с улучшением внимания, реакции и отдельных показателей памяти, однако общий вывод авторов осторожен: убедительных доказательств устойчивого когнитивного эффекта пока недостаточно. Тем не менее ученые подчеркивают, что физическая активность и когнитивные функции тесно связаны, а улучшение кровотока может потенциально поддерживать и работу мозга.

Авторы обзора отмечают, что свекольные добавки могут стать доступным и безопасным элементом стратегии здорового старения.

Ранее стало известно, что ликопин — пигмент, придающий помидорам красный цвет, — может способствовать снижению артериального давления.