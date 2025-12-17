В России выяснили, как защитить сердце от побочных эффектов химиотерапии

Российские ученые выяснили, что астаксантин, природный антиоксидант красного цвета из водорослей, лосося и креветок, способен защищать клетки сердечной мышцы от накопления агрессивных молекул и сбоев метаболизма под действием противоопухолевого препарата доксирубицина. Об этом сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

Такое открытие было совершено группой российских ученых под руководством старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН (Пущино) Юлии Бабуриной. Ее научная группа уже много лет изучает то, как различные природные антиоксиданты, присутствующие в морских водорослях, воздействуют на митохондрии. Так, несколько лет назад исследователям удалось показать, что астаксантин, одно из этих веществ, благотворно воздействует на клетки сердца и защищает их от повреждений при сердечной недостаточности.

"При сердечной недостаточности, ишемии или хронической перегрузке сердце живет в условиях постоянного стресса. Похожая картина наблюдается и при использовании противоопухолевых препаратов, в том числе доксорубицина. Он накапливается в митохондриях кардиомиоцитов и усиливает окислительное повреждение и дисфункцию митохондрий, что вносит вклад в прогрессирование сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

Руководствуясь подобными соображениями, российские ученые вырастили культуру клеток сердца человека и проследили за тем, как меняется их жизнедеятельность и уровень клеточного стресса при обработке перекисью водорода и доксорубицином. И то, и другое приводило к дисфункции митохондрий - клеточных энергостанций, отвечающих за окисление питательных веществ и их преобразование в универсальную клеточную "энерговалюту" АТФ.

В свою очередь, предварительная обработка культуры клеток при помощи астаксантина привела к тому, что и перекись водорода, и противораковый препарат вызвали значительно меньше сдвигов в концентрации оксидантов внутри клеток сердца, а также слабее влияли на работу митохондрий. Благодаря этому число погибших клеток существенным образом снизилось, что говорит о хорошем защитном действии данного природного антиоксиданта.

По мнению исследователей, это открывает дорогу для проведения экспериментов, нацеленных на изучение действия комбинаций из противораковых препаратов и астаксантина на сердечную мышцу модельных животных и проходящих лечение добровольцев. В перспективе это позволит значительно облегчить жизнь кардиологических пациентов, проходящих курс химиотерапии, подытожили ученые.