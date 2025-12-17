Назван скрытый предвестник возрастной потери зрения

Снижение силы хвата может быть связано с повышенным риском возрастной макулярной дегенерации — одной из ведущих причин потери зрения у людей старше 55 лет. К такому выводу пришли исследователи из Шанхайской больницы общего профиля. Результаты работы опубликованы в журнале Aging Clinical and Experimental Research (ACER).

В исследование вошли 382 174 человека в возрасте от 50 до 69 лет, у которых на момент начала наблюдения не было признаков серьезных глазных заболеваний. За период наблюдения заболевание развилось у 7987 участников, что соответствует 2,09% от общей выборки.

Возрастная макулярная дегенерация — хроническое прогрессирующее заболевание центральной зоны сетчатки, отвечающей за четкое зрение. При сухой форме в макуле накапливаются белково-липидные отложения, нарушающие питание тканей, а при влажной — разрастаются хрупкие кровеносные сосуды, что может приводить к быстрому ухудшению зрения.

Анализ показал, что у людей с наименьшей силой хвата риск развития возрастной макулярной дегенерации был на 25% выше по сравнению с участниками с самыми высокими показателями. При этом каждое дополнительное ослабление силы хвата на пять килограммов сопровождалось ростом риска еще на 6%.

Авторы отмечают: такая связь частично объясняется изменениями воспалительных показателей и биомаркеров, связанных с красными кровяными тельцами (эритроцитами): на их долю пришлось около 37,5% повышенного риска. При возрастных и воспалительных изменениях эритроциты становятся менее эластичными, хуже деформируются и медленнее проходят по микрососудам. Это может приводить к локальной гипоксии в макуле и повреждению фоторецепторов и пигментного эпителия сетчатки.