Бактерия из кефира обратила вспять старение иммунной системы

Ученые из Университета Синсю в Японии обнаружили, что бактерия из кефира способна замедлять и частично обращать вспять возрастные изменения иммунной системы. Исследование штамма Lentilactobacillus kefiri YRC2606 опубликовано в Journal of Functional Foods (JFF).

С возрастом иммунная система теряет эффективность: клетки хуже делятся, усиливается хроническое вялотекущее воспаление, а жизненно важные органы, включая вилочковую железу и печень, постепенно атрофируются. Эти процессы лежат в основе так называемого иммунного старения и повышают риск инфекций и возрастных заболеваний.

В ходе эксперимента ученые в течение восьми недель кормили пожилых мышей пищей с термоинактивированным штаммом L. kefiri YRC2606, выделенным из кефира, после чего оценивали состояние их иммунной системы. В результате у таких животных возрастные изменения тимуса и печени были выражены значительно слабее, чем у сородичей из контрольной группы.

Кроме того, у мышей снизилась активность белков p16 и p21, которые блокируют деление клеток и считаются ключевыми маркерами клеточного старения. Одновременно уменьшался уровень воспаления: клетки выделяли меньше провоспалительных цитокинов IL-6 и TNF-α, а сигнальный путь IL-6/STAT3, играющий важную роль в поддержании хронического воспаления, был заметно подавлен.

По мнению ученых, в будущем L. kefiri YRC2606 может стать перспективной основой для функциональных продуктов питания или пищевых добавок.