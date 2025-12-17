Ученые выяснили, когда человек достигает пика физической формы

Масштабное 47-летнее исследование, проведённое в Швеции, показало, что пик физической формы, силы и выносливости приходится на возраст 35 лет, после чего начинается постепенное снижение показателей – однако и позднее начало занятий спортом приносит ощутимую пользу.

Учёные из Каролинского института (Швеция) завершили масштабное исследование физической работоспособности – «Шведское исследование физической активности и физической подготовки» (SPAF). На протяжении почти полувека специалисты регулярно измеряли показатели физической формы, мышечной силы и выносливости у нескольких сотен случайно отобранных мужчин и женщин в возрасте от 16 до 63 лет, – пишет MedicalXpress.

Результаты, опубликованные в журнале Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, показывают, что физические способности достигают максимума примерно к 35 годам, после чего начинают постепенно снижаться. Этот процесс наблюдается независимо от объема тренировок и ускоряется с возрастом.

Однако исследователи подчёркивают: даже начало занятий спортом во взрослом возрасте способно улучшить физическую работоспособность на 5–10 %. По словам ведущего автора исследования, Марии Вестершталь, преподавателя кафедры лабораторной медицины Каролинского института, физическая активность не может полностью остановить возрастное снижение работоспособности, но эффективно замедляет его.

В 2026 году участники SPAF, которым к тому времени исполнится 68 лет, пройдут очередное обследование. Учёные планируют проанализировать связь между изменениями физических возможностей и такими факторами, как образ жизни, общее состояние здоровья и биологические механизмы старения.