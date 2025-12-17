Найден способ выявить рак легких по одной клетке

Ученые из Университетской больницы Северного Мидлендса (UHNM) создали анализ, который позволяет идентифицировать одну злокачественную клетку в образце крови, оперативно выявляя рак легких. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Spectroscopy (ApSpectro).

© Газета.Ru

Новый метод основан на инфракрасной микроспектроскопии с преобразованием Фурье (FT-IR). Он позволяет находить редкие циркулирующие опухолевые клетки, которые отделяются от опухоли и попадают в кровоток. Именно они играют ключевую роль в метастазировании и могут служить важным индикатором прогрессирования болезни и эффективности терапии.

Технология использует инфракрасное излучение, которое по принципу действия похоже на сигнал пульта дистанционного управления, но значительно мощнее. Различные химические соединения по-разному поглощают инфракрасный свет, а раковые клетки имеют характерный «химический отпечаток». Компьютерный анализ этих спектров поглощения позволяет распознать единственную опухолевую клетку среди миллионов нормальных.

Авторы отмечают, что существующие методы поиска циркулирующих опухолевых клеток часто бывают сложными, дорогими и не всегда эффективными, поскольку раковые клетки способны менять свои свойства в кровотоке. Новый подход лишен многих из этих ограничений.

Дополнительным преимуществом метода является его практичность: для анализа используются стандартные предметные стекла, уже применяемые в патологоанатомических лабораториях. Это упрощает внедрение технологии в клиническую практику и делает ее потенциально доступной для широкого круга медицинских учреждений.

По словам разработчиков, в перспективе метод может ускорить постановку диагноза, сократить число инвазивных процедур и помочь в подборе персонализированного лечения. В дальнейшем технологию планируют адаптировать для выявления и других видов рака.